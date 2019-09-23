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понедельник, 23 сентября 2019 22:46

"Анорексия" - Эмили Ратаковски напугала сеть худобой

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Американская актриса и модель Эмили Ратаковски ошеломила сеть стройной фигурой.

Видео и фото появились на просторах Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стройная Эмили Ратаковски засветила грудь в тесном бикини

Автор: @emrata
  Эмили Ратаковски взволновала фанатов стройностью.
Эмили Ратаковски взволновала фанатов стройностью.

На видео 28-летняя Ратаковски была одета в джинсы и короткий топ, который эффектно подчеркивал хрупкую фигуру звезды. Эмили гуляла по парку с собакой Коломбо.

Поклонники модели начали нервничать по поводу ее худобы. Фанатов обеспокоила слишком тонкая талия Ратаковски.

"Кожа да кости", "слишком худая", "неужели это анорексия?", "очень худенькая, но все равно красивая", "хочется тебя покормить".

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Недавно Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в бикини. Снимки звезда разместила в Instagram.

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