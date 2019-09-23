"Анорексия" - Эмили Ратаковски напугала сеть худобой

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски ошеломила сеть стройной фигурой.

Видео и фото появились на просторах Instagram.

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Автор: @emrata Эмили Ратаковски взволновала фанатов стройностью.

На видео 28-летняя Ратаковски была одета в джинсы и короткий топ, который эффектно подчеркивал хрупкую фигуру звезды. Эмили гуляла по парку с собакой Коломбо.

Поклонники модели начали нервничать по поводу ее худобы. Фанатов обеспокоила слишком тонкая талия Ратаковски.

"Кожа да кости", "слишком худая", "неужели это анорексия?", "очень худенькая, но все равно красивая", "хочется тебя покормить".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 22 Сен 2019 в 9:53 PDT

Недавно Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в бикини. Снимки звезда разместила в Instagram.