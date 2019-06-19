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среда, 19 июня 2019 16:49

Анну Седокову раскритиковали за голые ягодицы
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Анна Седокова поделилась откровенными снимками с отдыха в Греции
Фото: @annasedokova
Анна Седокова поделилась откровенными снимками с отдыха в Греции
Анна Седокова поделилась откровенными снимками с отдыха в Греции

Певица Анна Седокова поделилась соблазнительными фото и получила шквал критики от подписчиков.

Знаменитость опубликовала снимки ягодиц с отдыха в Греции в Instagram.

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Седокова позировала в черном бикини. Лицо певицы было без макияжа.

Пользователи сети разделились на 2 лагеря: одни писали приятные комментарии, другие - критиковали откровенные фото.

"Не понимаю, чем тут можно восхищаться", "Сейчас сексуальные мозги, а не ягодицы", "Ужасные губы", "А что-то другое, кроме задницы, фотографировать умеешь?", "Шикарно выглядишь", "Фигура просто огонь", "Как же вы прекрасны", - пишут они.

Недавно певица Анна Седокова поразила поклонников фотографиями пышного бюста.

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