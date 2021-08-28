Анна Тринчер показалась без фильтров

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица и звезда сериала "Школа" 20-летняя Анна Тринчер показала поклонникам свои фото без фильтров. Фотографии опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Тринчер позирует в голубом купальнике, стоя в воде. Фото сделаны на курорте в Черногории. Анна уверяет, что никогда не пользуется фотошопом, зато любит различные фильтры. Однако на этих снимках - только настоящая красота природы и, конечно же, самой Тринчер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тина Кароль ошеломила эффектным образом

Певица Анна Тринчер решилась показать поклонникам, как она выглядела в купальнике до похудения на 7 кг. Фото были сделаны в прошлом году. Актриса призналась, что никогда не думала, что покажет эти фотографии широкой общественности.