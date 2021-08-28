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суббота, 28 августа 2021 23:46

Анна Тринчер показалась без фильтров
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Анна Тринчер показала фото с отдыха в Черногории
Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер показала фото с отдыха в Черногории
Анна Тринчер показала фото с отдыха в Черногории

Певица и звезда сериала "Школа" 20-летняя Анна Тринчер показала поклонникам свои фото без фильтров. Фотографии опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Тринчер позирует в голубом купальнике, стоя в воде. Фото сделаны на курорте в Черногории. Анна уверяет, что никогда не пользуется фотошопом, зато любит различные фильтры. Однако на этих снимках - только настоящая красота природы и, конечно же, самой Тринчер.

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Певица Анна Тринчер решилась показать поклонникам, как она выглядела в купальнике до похудения на 7 кг. Фото были сделаны в прошлом году. Актриса призналась, что никогда не думала, что покажет эти фотографии широкой общественности.

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