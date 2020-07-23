Анна Седокова выходит замуж за молодого баскетболиста

Певица Анна Седокова третий раз выходит замуж. Избранник — латвийский баскетболист Янис Тимма, который моложе артистки на 9 лет. Спортсмен сделал предложение руки и сердца Седоковой во время отдыха на яхте в США.

Автор: Instagram Спортсмен сделал предложение руки и сердца Седоковой во время отдыха в США.

"Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ты и я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной!" — призналась в своем Instagram экс-учасница "ВИА Гры".

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Около года длится роман 37-летней Седоковой с 28-летним Тиммом. Пара начала встречаться, когда еще баскетболист был женат. Бывшая жена баскетболиста обвиняет певицу в разводе, однако Седокова все отрицает. По ее словам, романтические отношения начались уже после того, как Тимма расстался с экс-женой.

Слухи об отношениях Седоковой со спортсменом появились прошлым летом, когда их сфотографировали вместе на отдыхе в Турции. Накануне Тимма подписал двухлетний контракт с российским баскетбольным клубом "Химки". В Латвии спортсмен бросил жену Сана.