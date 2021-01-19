Анна Седокова эротично позировала в тесном купальнике

Фото: Instagram.com

Певица 38-летняя Анна Седокова снова порадовала поклонников, опубликовав новую фотографию в Instagram.

Снимок сделан на отдыхе. На фото Анна позирует, сидя на диване в бежевом тесном купальнике, что едва удерживает ее пышную грудь. Возле артистки сидит кошка, поэтому и пост под фото соответствующий:

"Кошки - это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости."

Фанаты пришли в восторг от соблазнительной фигуры певицы: "Одна кошечка мыла, другая мега сексуальна!", "Две кошечки. Большая симпатичнее", "Самая красивая кошка та, что справа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами

Недавно певица Анна Седокова опубликовала эротическую фотографию в Instagram. На снимке позирует с мужем 28-летним Янисом Тимма. На фотографии Седокова в синем нижнем белье и чулках сидит верхом на любимом.