Анна Седокова демонстрирует грудь в лифте

Фото: Instagram

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова в очередной раз продемонстрировала свои аппетитные формы. Откровенными снимками она поделилась в stories Instagram.

На фото певица, которая сейчас проживает и работает в РФ, примерила бежевый костюм из топа и леггинсов. Одежда облегала фигуру знаменитости, а декольте подчеркнуло пышную грудь.

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"Я гулять. На мне мой любимый костюм и пиджак", - подписала снимок Седокова.

Автор: Instagram Анна Седокова сейчас работает и живет в Москве

Недавно Анна Седокова выложила в сеть видео, на котором показала упругие ягодицы крупным планом.