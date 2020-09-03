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четверг, 03 сентября 2020 23:46

Анна Саливанчук рожала сына 11 минут и уже поделилась первыми фотографиями
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1 сентября актриса Анна Саливанчук второй раз стала мамой.
Фото: Іnstagram.com/salivanchuk.anna
1 сентября актриса Анна Саливанчук второй раз стала мамой.
1 сентября актриса Анна Саливанчук второй раз стала мамой.

1 сентября украинская актриса Анна Саливанчук второй раз стала мамой. Звезда сериала "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры" родила сына. Роды длились всего 11 минут, что удивило даже новоиспеченную маму.

"Сам процесс прошел очень быстро и безболезненно, я сама не ожидала от себя такого безумного счастья. Пока наш сын Александрович Божков без имени, но, надеюсь, что через два дня мы все-таки определимся", - сказала звезда.

Уже на следующий день Анна с новорожденным сыном и мужем, продюсером студии "Квартал 95" Александром Божков устроила фотосессию. Некоторые фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Также поделилась с фанатами видеороликом из своих родов, чем вызвала множество вопросов журналистов и поклонников.

"Ответ прост. Я считаю, что, во-первых, это красиво. Во-вторых, я хотела показать всем девушкам и женщинам, которые боятся рожать, а за девять месяцев у меня таких подписчиков стало много, что это не страшно", - написала актриса.

Кроме того, Саливанчук добавила, что планирует рожать еще.

"Своим видео я хотела сказать, что не боюсь, и обязательно пойду на третий и если, даст Бог, на четвертий и пятый раз".

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Август стал счастливым для звездных супругов, американской певицы Кэти Перри и британского актера Орландо Блума. В них родилась дочь.

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