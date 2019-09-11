Янина Соколова и Валерий Харчишин сыграли влюбленных

Валерий Харчишин и Янина Соколова. Фото: пресс-служба

Группа "Друга ріка" сняла клип на песню "Сьомий день". Режиссером видео стала Анна Бурячкова, которой принадлежит авторство еще двух видеоработ группы - "Ти є я" и "Секрет".

"Сьомий день" - песня с седьмого студийного альбома группы "Піраміда". Трек стал гимном к мультимедийному проекту украинской телеведущей, журналистки и актрисы Янины Соколовой "Я, Нина". Его цель - изменить отношение общества к онкобольным и больных раком к самим себе.

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"Если верить статистике, ежегодно около 140 тысячам украинцев диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что так или иначе эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как важно бывает человеку принять такой диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры - это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и жажду к жизни", - рассказал лидер группы Валерий Харчишин.

Главную роль в видео исполнила Янина. Весной 2019-го она написала пост в Facebook, в котором призналась, что последние месяцы боролась с онкологической болезнью и смогла ее победить.

"Сьомий день" - это исповедь и призыв. Это история двух героев, которые нашли то, ради чего стоит жить каждый день как последний, что бы ни случилось в вашей жизни. Мы хотим побудить людей любить и ничего не бояться. Мы не знаем, что будет завтра, но точно знаем, как можно сделать счастливыми друг друга сегодня. Идея снять совместный клип принадлежит Валерию. Мы близкие друзья, поэтому я сразу согласилась", - сказала Янина Соколова.

"Сьомий день" - один из проектов большой мультимедийной кампании. Следующим шагом станет презентация автобиографической книги и полнометражного художественного фильма "Я, Нина", одну из ролей в котором также выполнит Валерий Харчишин. "Я, Нина" нарушит немало важных вопросов: закон о доступе к медицинскому каннабису, паллиативная помощь, развитие сети служб паллиативной помощи (дома, в отделениях, хосписах), профилактические исследования по онкологии.