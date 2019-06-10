"Ангел" Victoria's Secret засветила грудь на пляже

Фото: @angelcandices

Южноафриканская модель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол поделилась с поклонниками серией откровенных снимков.

Фото топлес девушка запостила в Instagram с целью обратить внимание на проблему загрязнения водоемов во Всемирный день океанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительная Кэндис Свейнпол показала великолепную фигуру для модного глянца

30-летняя модель позировала в купальниках на пляже. Обнаженную грудь Кэндис прикрывала руками.

В комментариях подписчики Свейнпол поздравляли друг друга с Днем океана и засыпали модель комплиментами.

"Шикарная", "Королева океана", "Невероятная фигура", "Богиня", - написали они.