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вторник, 30 марта 2021 13:46

"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
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Южноафриканская супер-модель 32-летняя Кэндис Свейнпоул поделилась с подписчиков пикантной фотографией.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует полностью обнажена. Соблазнительную фотосессию устроила на пляже. Свейнпоул легла на песок, выпятив аппетитные ягодицы.

Топ-модель устроила пикантную фотосессию
Фото: instagram.com/angelcandices
Топ-модель устроила пикантную фотосессию
Топ-модель устроила пикантную фотосессию
Топ-модель устроила пикантную фотосессию
Топ-модель устроила пикантную фотосессию

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Автором фотографии является Эдуардо Бравин.

Южноафриканская модель 32-летняя Кэндис Свейнпоул примерила откровенный образ от бренда Victoria's Secret. Свейнпоул позировала в ванной в черном бюстгальтере и стрингах, набор был дополнен поясом и черными чулками.

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