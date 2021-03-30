"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню

Южноафриканская супер-модель 32-летняя Кэндис Свейнпоул поделилась с подписчиков пикантной фотографией.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует полностью обнажена. Соблазнительную фотосессию устроила на пляже. Свейнпоул легла на песок, выпятив аппетитные ягодицы.

Фото: instagram.com/angelcandices

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Автором фотографии является Эдуардо Бравин.

Южноафриканская модель 32-летняя Кэндис Свейнпоул примерила откровенный образ от бренда Victoria's Secret. Свейнпоул позировала в ванной в черном бюстгальтере и стрингах, набор был дополнен поясом и черными чулками.