"Ангел" Victoria's Secret снялась в откровенной фотосессии

Фото: alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда купальников GAL Floripa.

Сексуальные снимки с пляжа бывший "ангел" Victoria's Secret разместила в соцсети.

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Модель позировала в сексуальных бикини разных фасонов.

Поклонники позитивно отреагировали на откровенные снимки Амбросио.

"Русалка в реальной жизни", "Я влюбилась в эту коллекцию", "Шикарные кадры. Ты непревзойдённая модель", - пишут они.

38-летняя модель Алессандра Амбросио не стесняется выкладывать откровенные снимки в сеть. Недавно знаменитость поделилась фото топлес.