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среда, 12 июня 2019 10:52

"Ангел" Victoria's Secret снялась в откровенной фотосессии
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Алессандра Амбросио снялась для рекламы купальников от собственного бренда
Фото: alessandraambrosio
Алессандра Амбросио снялась для рекламы купальников от собственного бренда
Алессандра Амбросио снялась для рекламы купальников от собственного бренда
Алессандра Амбросио снялась для рекламы купальников от собственного бренда
Алессандра Амбросио снялась для рекламы купальников от собственного бренда

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда купальников GAL Floripa.

Сексуальные снимки с пляжа бывший "ангел" Victoria's Secret разместила в соцсети.

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Модель позировала в сексуальных бикини разных фасонов.

Поклонники позитивно отреагировали на откровенные снимки Амбросио.
"Русалка в реальной жизни", "Я влюбилась в эту коллекцию", "Шикарные кадры. Ты непревзойдённая модель", - пишут они.

38-летняя модель Алессандра Амбросио не стесняется выкладывать откровенные снимки в сеть. Недавно знаменитость поделилась фото топлес.

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Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

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