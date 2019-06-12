"Ангел" Victoria's Secret снялась в откровенной фотосессии

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда купальников GAL Floripa.
Сексуальные снимки с пляжа бывший "ангел" Victoria's Secret разместила в соцсети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супермодель Victoria's Secret примеряла крошечное бикини на пляже
Модель позировала в сексуальных бикини разных фасонов.
Поклонники позитивно отреагировали на откровенные снимки Амбросио.
"Русалка в реальной жизни", "Я влюбилась в эту коллекцию", "Шикарные кадры. Ты непревзойдённая модель", - пишут они.
38-летняя модель Алессандра Амбросио не стесняется выкладывать откровенные снимки в сеть. Недавно знаменитость поделилась фото топлес.
×
Комментарии