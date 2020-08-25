"Ангел" Лаис Рибейро сексуально позировала с обнаженной грудью

Фото: instagram.com/laisribeiro

Бразильская топ-модель 29-летняя Лаис Рибейро опубликовала соблазнительные фото в своем Instagram.

"Ангел" Victoria's Secret снялась в фотосессии для бренда аксессуаров и бижутерии Lili Claspe. Модель позировала в черных трусиках и с кожаными ремнями на обнаженной груди.

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Соблазнительными фотографиями Рибейро взбудоражила воображение подписчиков.

Модель и "ангел" Victoria's Secret 29-летняя Жасмин Тукс радует поклонников новыми фото. Фотографии супермодель публикует в своем Instagram.