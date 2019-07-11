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четверг, 11 июля 2019 22:45

Анджелину Джоли застали в ночной рубашке на балконе
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Джоли снимается в рекламе бренда духов Guerlain
Фото: Splash News
Джоли снимается в рекламе бренда духов Guerlain
Джоли снимается в рекламе бренда духов Guerlain

Голливудскую актрису 44-летнюю Анджелину Джоли поймали папарацци во время съемок в Париже. Знаменитость вышла в ночной рубашке на балкон своих парижских апартаментов.

Джоли снимается в рекламе бренда духов Guerlain. Также ее видели на том же балконе в белом халате и с полотенцем на голове. Уши актрисы были украшены массивными серьгами в камнях.

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Поклонники были довольны увиденным. Большинство из них с нетерпением ожидают продолжения фильма "Малефисента", которая выйдет в октябре этого года. В фильме Джоли играет злую колдунью, а актриса Эль Фанинг - Спящую Красавицу.

Недавно появился трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", продолжение сказки студии Disney 2014-го. Сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор.

The Sun
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