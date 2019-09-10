Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка

Анджелина Джоли с детьми на прогулке. Фото: iz.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли планирует снова стать матерью.

Знаменитость хочет усыновить 7-го ребенка, сообщило издание Radar Online.

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По словам инсайдеров, таким образом Джоли пытается компенсировать то, что приемный сын Мэддокс переехал в другой город, чтобы учиться в университете.

Ходили слухи, что Анджелина планировала усыновить ребенка, давно.

Вероятно, 7-й ребенок будет из бедной семьи, но из какой именно страны, пока неизвестно.

Анджелина Джоли воспитывает 6 детей с экс-супругом Брэдом Питтом: 3 из них биологические: 13-летняя дочь Шайло и 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен, других 3 они усыновили: 18-летний парень Мэддокс - уроженец Камбоджи, 15-летний парень Пакс - родом из Вьетнама, 14-летняя девочка Захар, который родился в Эфиопии.