Андрей Шевченко празднует юбилей - основные факты о легендарном футболисте

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины стала первой в группе в Лиге Наций, а игра на Евро-2020 была сенсационной. Фото: Андрей Шевченко в Facebook

Украинский футболист, Герой Украины и экс-тренер сборной по футболу Андрей Шевченко празднует 45 лет.

Он родился 29 сентября 1976 года в селе Дворковщина Яготинского района Киевской области. Со временем родители переехали в Киев, а футболист по кличке "Шева" остался звездой села. Там была местная команда ФК "Андрей Шевченко".

На отборе в школу "Динамо" на Шевченко не обратили внимание. Только потом на турнирах его заметил тренер Александр Шпаков и предложил парню попробовать еще раз. 18-летний Шевченко дебютировал в киевском "Динамо". Сначала играл на позиции правого полузащитника, а не форварда.

5 ноября 1997-го состоялся ответный матч в рамках Лиги чемпионов, где "Динамо" играло против титулованной "Барселоны". В первом матче "каталонцев" уничтожили в Киеве со счетом 0:3. Однако на "Камп Ноу" "Барселона" снова не смогла противостоять команде Лобановского - 0:4, три гола забил Андрей Шевченко, а четвертый - Сергей Ребров. Также Андрей Шевченко - первый украинец, выигравший Лигу чемпионов. В 2004 году Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча". И это третий украинский игрок, которого назвали Лучшим футболистом Европы. Также это звание получали Олег Блохин и Игорь Беланов. До сих пор лучший бомбардир сборной Украины в истории. На его счету 48 голов.

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины стала первой в группе в Лиге Наций, а игра на Евро-2020 была сенсационной. Мы получили исторические победы и вышли в четвертьфинал.

"Если поставить цель и верить в себя, все обязательно получится. Только так и достигают успеха в спорте и в жизни", - говорит футболист.

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Андрей Шевченко с американской моделью Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей - Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля.

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко отказался работать с национальной командой Турции. Был не готов к новому вызову в карьере.