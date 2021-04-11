Анастасия Приходько стала матерью в третий раз

Певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз.
При этом 33-летняя певица решила не раскрывать пол и дату рождения малыша. Она наслаждается ролью многодетной мамы. Радостную новость рассказала в спецвыпуске шоу "Маска".
"Ну родила, родила", - сказала Приходько.
Звезда также рассказала, как во время беременности ей удавалось посещать съемки шоу "Маска", при этом не рассказать своей семье, что она делает - ведь по контракту все участники должны были держать в тайне, что они герои шоу.
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"Я отказалась от всех своих пиарщиков, так как именно муж поехал на подписание контракта, и вся эта тайна осталась в семье", - сказала артистка.
У Анастасии Приходько уже есть двое детей. В первом браке в 2010 году она родила дочь. А в 2015 году - сына от второго мужа.
Украинская певица Анастасия Приходько принимала участия в шоу "Маска" в образе таинственной и голосистой Стрекозы. Артистка в каждом эфире удивляла своим вокалом и необычным исполнением песен.
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