Анастасия Приходько стала матерью в третий раз

Певица 33-летняя Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. При этом решила не раскрывать пол и дату рождения малыша. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз.

При этом 33-летняя певица решила не раскрывать пол и дату рождения малыша. Она наслаждается ролью многодетной мамы. Радостную новость рассказала в спецвыпуске шоу "Маска".

"Ну родила, родила", - сказала Приходько.

Звезда также рассказала, как во время беременности ей удавалось посещать съемки шоу "Маска", при этом не рассказать своей семье, что она делает - ведь по контракту все участники должны были держать в тайне, что они герои шоу.

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"Я отказалась от всех своих пиарщиков, так как именно муж поехал на подписание контракта, и вся эта тайна осталась в семье", - сказала артистка.

У Анастасии Приходько уже есть двое детей. В первом браке в 2010 году она родила дочь. А в 2015 году - сына от второго мужа.

Украинская певица Анастасия Приходько принимала участия в шоу "Маска" в образе таинственной и голосистой Стрекозы. Артистка в каждом эфире удивляла своим вокалом и необычным исполнением песен.