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понедельник, 28 октября 2019 15:37

Анастасии Приходько присудили компенсацию за агитролик

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Анастасии Приходько присудили компенсацию за агитролик
Приходько окончила музыкальную карьеру ради политики. Фото: karavan.ua

Анастасия Приходько выиграла суд о незаконном использовании образа певицы в агитролике пятого президента Петра Порошенко.

Его транслировали на канале "Украина". Суд приговорил почти 270 тыс. грн компенсации, сообщают "Украинские новости".

Суд установил, что Приходько является автором персонажа. В ролике используется фраза: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинское - это модно".

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Приходько не давала своего согласия на использование своего и изображения, а сам ролик является нарушением авторских прав певицы.

"Учитывая принципы справедливости, добросовестности и разумности, суд счел возможным взыскать с ответчика в пользу истицы компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268940,00 грн", - говорится в материалах суда.

В феврале 2018 певица Анастасия Приходько заметила свое лицо в рекламном ролике Петра Порошенко, который в то время был президентом Украины. После этого она подала команду политика в суд. Анастасия объяснила это тем, что попала на агитационное видео без согласия.

Осенью прошлого года Приходько сообщила о завершении сценической карьеры и заявила, что идет в политику. В ноябре 2018 как политик она пришла на эфир программы "Рандеву" Янины Соколовой и вскоре покинула студию со скандалом, поскольку не смогла четко ответить на вопрос журналистки.

Летом прошлого года Приходько заявила о намерении баллотироваться от "Батькивщины" как мажоритарниця. В сентябре 2019 Приходько вышла из "Батькивщины" и заявила, что возвращается на сцену.

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