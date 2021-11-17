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четверг, 18 ноября 2021 04:37

Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+

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Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Поклонник остался довольным. Фото: скрин из youtube.com

Солистка кавер-группы Brass Against и участница американского проекта "Голос" София Уриста помочилась на лицо своего фаната прямо на сцене во время концерта.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville во Флориде, пишет The Independent. Уриста как раз перепевала хит Wake Up группы Rage Against the Machine.

"Она позвала сцену поклонника, мужчина лег на спину. Певица стянула с себя брюки и начала мочиться ему на лицо. Толпа достала телефоны, чтобы снять перформанс на видео", - говорится в сообщении.

Поклонник остался довольным. После случившегося он начал радостно прыгать и размахивать руками.

Опубликованный в соцсетях ролик сразу стал вирусным. Комментаторы в Сети заметили очевидный каламбур: "Уриста – урина".

После выступления в Facebook появилось сообщение группы, где певица извинилась за свой поступок. В закрытом для комментирования сообщении она написала, что "слишком увлеклась". В Brass Against пообещали, что такого больше не повторится.

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Британская фэшн-телеведущая 57-летняя Трении Вудал засветила обнаженную грудь в прямом эфире. Женщина не заметила, что ее белье расстегнулась, и выложила видео в Instagram. Сохраненная запись на странице звезда удалила только после того, как на пикантный конфуз указали пользователи сети. Но курьезные кадры уже успели разлететься.

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