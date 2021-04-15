Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках

Фото: Instagram.com/desireescholz

Американская модель Дезире Шлотц похвасталась отдыхом в городе Тулум в Мексике. Фотографиями с курорта поделилась с поклонниками в Instagram.

На снимках Дезире позирует в бикини разных цветов и фасонов, что выгодно подчеркивают ее загар и соблазнительную фигуру.

На самой новой фотографии модель стоит вблизи велосипеда спиной к фотографу, щеголяя аппетитными ягодицами.

Подписчики засыпали звезду множеством комплиментов.

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио на днях отметила 40-летие. По случаю праздника бывший "ангел" Victoria's Secret позировала в крошечном красном бикини и золотыми надувными цифрами 40.