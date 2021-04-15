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четверг, 15 апреля 2021 23:46

Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
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Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями
Фото: Instagram.com/desireescholz
Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями
Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями
Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями
Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями

Американская модель Дезире Шлотц похвасталась отдыхом в городе Тулум в Мексике. Фотографиями с курорта поделилась с поклонниками в Instagram.

На снимках Дезире позирует в бикини разных цветов и фасонов, что выгодно подчеркивают ее загар и соблазнительную фигуру.

На самой новой фотографии модель стоит вблизи велосипеда спиной к фотографу, щеголяя аппетитными ягодицами.

Подписчики засыпали звезду множеством комплиментов.

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио на днях отметила 40-летие. По случаю праздника бывший "ангел" Victoria's Secret позировала в крошечном красном бикини и золотыми надувными цифрами 40.

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