Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках

Американская модель Дезире Шлотц похвасталась отдыхом в городе Тулум в Мексике. Фотографиями с курорта поделилась с поклонниками в Instagram.
На снимках Дезире позирует в бикини разных цветов и фасонов, что выгодно подчеркивают ее загар и соблазнительную фигуру.
На самой новой фотографии модель стоит вблизи велосипеда спиной к фотографу, щеголяя аппетитными ягодицами.
Подписчики засыпали звезду множеством комплиментов.
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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио на днях отметила 40-летие. По случаю праздника бывший "ангел" Victoria's Secret позировала в крошечном красном бикини и золотыми надувными цифрами 40.
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