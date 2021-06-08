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вторник, 08 июня 2021 23:46

Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
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Фитнес-модель Кейтлин Рунк не прекращает щеголять прелестями
Фото: Instagram.com/katelyn_runck
Фитнес-модель Кейтлин Рунк не прекращает щеголять прелестями
Фитнес-модель Кейтлин Рунк не прекращает щеголять прелестями
Фитнес-модель Кейтлин Рунк не прекращает щеголять прелестями
Фитнес-модель Кейтлин Рунк не прекращает щеголять прелестями

Американская фитнес-блогер и модель 29-летняя Кейтлин Рунк не прекращает сводить с ума своих поклонников соблазнительными кадрами. Откровенные снимки публикует в Instagram, рекламируя мировые спортивные бренды.

На новых фотографиях модель одета в комбинезон цвета хаки. Однако сверхглубокое декольте взбудоражило воображение фанатов звезды, о чем они написали в комментариях.

На других фотографиях Кейтлин позирует на берегу океана, демонстрируя аппетитные формы и идеальный пресс в крошечном бикини.

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Фитнес-модель Кейтлин Рунк конкурирует в подразделении WBFF Pro Fitness Model. Девушка родом из американского штата Северная Дакота. Рунк также признана онлайн-тренер, которая помогает другим достичь заветной фигуры.

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