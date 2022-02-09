Alyona Alyona топлесс призналась, что наказывает себя за переедание: "Проблемы надо прорабатывать"

Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала об отношениях с едой.

Певица откровенно призналась, что наказывает себя за переедание. Об этом звезда написала в Instagram.

За плохое поведение Alyona Alyona себя наказывает, а за хорошее – хвалит и поощряет. А если съест лишнее, то чаще всего наказывает себя голоданием, после чего срывается.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Ем еще больше и чувство голода абсолютно не могу успокоить. Знаю, что есть девушки, которые решают этот вопрос рвотой. Считаю, что это не ок. Я слышала достаточно таких историй и понимаю, что все эти проблемы нужно серьезно прорабатывать", - отметила артистка.

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Звезда добавила, что много работает и поощряет себя вкусняшками.

Для публикации рэп-исполнительница использовала фото, на котором позирует обнаженной и с прищепками на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Рэп-исполнительница Alyona Alyona и винницкая металл-группа Space Of Variations выпустили общий клип на песню Ultrabeat. Этот сингл будет первым в новом альбоме группы.