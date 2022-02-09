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среда, 09 февраля 2022 13:11

Alyona Alyona топлесс призналась, что наказывает себя за переедание: "Проблемы надо прорабатывать"
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Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала об отношениях с едой.

Певица откровенно призналась, что наказывает себя за переедание. Об этом звезда написала в Instagram.

За плохое поведение Alyona Alyona себя наказывает, а за хорошее – хвалит и поощряет. А если съест лишнее, то чаще всего наказывает себя голоданием, после чего срывается.

Рэп-исполнительница alyona alyona решила откровенно поговорить со своими поклонниками об отношениях с едой
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Алена рассказала, что за плохое поведение она себя приказывает, а за хорошее – хвалит и поощряет.
Если звезда переедает или съест лишнего, то чаще всего наказывает себя голоданием, после чего срывается
"Замкнутый круг, из которого просто хочется выбраться", – призналась исполнительница.
Алена добавила, что многое работает и поощряет себя вкусностями.

"Ем еще больше и чувство голода абсолютно не могу успокоить. Знаю, что есть девушки, которые решают этот вопрос рвотой. Считаю, что это не ок. Я слышала достаточно таких историй и понимаю, что все эти проблемы нужно серьезно прорабатывать", - отметила артистка.

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Звезда добавила, что много работает и поощряет себя вкусняшками.

Для публикации рэп-исполнительница использовала фото, на котором позирует обнаженной и с прищепками на руках.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Рэп-исполнительница Alyona Alyona и винницкая металл-группа Space Of Variations выпустили общий клип на песню Ultrabeat. Этот сингл будет первым в новом альбоме группы.

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Дата
09
февраля

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