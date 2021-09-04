Аlyona Аlyona решилась на важный шаг с загадочным бойфрендом

Реперка Аlyona Аlyona переехала к своему бойфренду Дениса. Им оказался рэпер начинающий YOXDEN. Он пока не хочет светиться на фото, поэтому стоит рядом и закрывает лицо вещами.
Исполнительница поделилась в своем Instagram.
"И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную часть я покажет Барышевка. Еще часть вещей это мои съемочные луга, которые я отвезу на склад до моего офиса. Остался последний этап, приехать к старой комнаты, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило", - поделилась реперка.
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Аlyona Аlyona рассказала о первом утро в статусе человека, который живет со своим парнем.
"Первое утро был очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю, почему Денис - это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком", - призналась она.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona и группа Space Of Variations выпустили совместный клип на песню Ultrabeat.
Этот сингл будет первым в новом альбоме группы.
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