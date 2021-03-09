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вторник, 09 марта 2021 12:36

Alyona Alyona показала пышную фигуру в прозрачном белье
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Украинская хип-хоп-исполнительница 29-летняя Alyona Alyona удивила фанатов рядом откровенных снимков.

Рэперша продемонстрировала пышное тело в Instagram, показавшись в черном полупрозрачном белье.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Когда ты улыбаешься, встречая взгляды. Когда ты подмигиваешь отражению. Когда каждый твой шаг уверенный. Когда ты знаешь, чего стоишь. Когда имеешь амбиции. Когда ты слышишь сама себя и доверяешь своей интуиции. Когда тебя уважают, любят, ценят. Когда плоды твоего труда признают. Когда тебе по плечу любая вершина. Когда никто не имеет права обижать тебя. Когда ты сама творец своей жизни. Когда ты - красивая всегда. Сегодня твой день. Сияй! Вдохновляй! Дари тепло", - написала артистка.

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Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona надела бюстгальтер себе на лицо, повторив популярный молодежный тренд. Чтобы развеселить фанатов, рэперша поделилась забавным видео в TikTok.

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