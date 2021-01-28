Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов

Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona надела бюстгальтер себе на лицо, повторив популярный молодежный тренд.
Чтобы развеселить фанатов, рэперка поделилась забавным видео в TikTok.
Сначала в кадре появляется девушка, которая сделала импровизированную защитную маску из бюстгальтера и надела себе на лицо. Затем Alyona Alyona пытается повторить лайфхак.
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Ранее Alyona Alyona примерила на себя боди из капусты, засветив пышное тело, и разместила в Instagram смешное фото.
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