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четверг, 28 января 2021 12:49

Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов

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Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов
Чтобы развеселить фанатов, рэперка поделилась забавным видео в TikTok. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona надела бюстгальтер себе на лицо, повторив популярный молодежный тренд.

Чтобы развеселить фанатов, рэперка поделилась забавным видео в TikTok.

Сначала в кадре появляется девушка, которая сделала импровизированную защитную маску из бюстгальтера и надела себе на лицо. Затем Alyona Alyona пытается повторить лайфхак.

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Ранее Alyona Alyona примерила на себя боди из капусты, засветив пышное тело, и разместила в Instagram смешное фото.

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