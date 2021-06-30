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среда, 30 июня 2021 23:18

Алина Гросу в бикини похвасталась пышным бюстом

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Алина Гросу в бикини похвасталась пышным бюстом
Гросу устроила себе миниотпуск. Фото: ua.news

Украинская певица Алина Гросу устроила себе минивикенд в Одессе.

Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram и опубликовала снимок, на котором позирует в черном купальнике.

Пляжный наряд артистки подчеркнул ее пышные формы. Под этим фото Алина, пользуясь случаем, поздравила сборную Украины с победой над сборной Швеции.

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"Пока у меня один такой пляжный выходной, хочу написать о том, какое это удовольствие было вчера болеть за нашу команду и теперь уже по-настоящему гордиться. Желаю нам и в дальнейшем удачи и профессионализма. Было круто", - написала певица.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Блогера 26-летняя София Стужук, за жизнью которой следят более 5,5 млн подписчиков в Instagram, поделилась сексуальными фото из отпуска. Звезда улетела на отдых в Турцию без детей.

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