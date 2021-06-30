Алина Гросу в бикини похвасталась пышным бюстом

Гросу устроила себе миниотпуск. Фото: ua.news

Украинская певица Алина Гросу устроила себе минивикенд в Одессе.

Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram и опубликовала снимок, на котором позирует в черном купальнике.

Пляжный наряд артистки подчеркнул ее пышные формы. Под этим фото Алина, пользуясь случаем, поздравила сборную Украины с победой над сборной Швеции.

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"Пока у меня один такой пляжный выходной, хочу написать о том, какое это удовольствие было вчера болеть за нашу команду и теперь уже по-настоящему гордиться. Желаю нам и в дальнейшем удачи и профессионализма. Было круто", - написала певица.

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