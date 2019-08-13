Алина Гросу продемонстрировала ягодицы в коротком кружевном наряде

Фото: @alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников новой порцией сексуальных снимков.

Фотографии, которые сделал муж звезды Александр, появились в Instagram.

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Гросу позировала на открытом балконе собственной квартиры. На девушке одет сексуальный кружевной комбинезон черного цвета. На лице Алины был массивный макияж.

"Жена не всегда должна быть монахиней. Для подогрева интереса мужчины, иногда должен просыпаться маленький чертенок". - подписала публикацию Гросу.

Подписчики засыпали певицу комментариями в сети.

"Красавица. Дома тоже нужно быть привлекательной", "у вас и монахиня получается очень сексуальной", "словно куколка выглядишь", "ваш мужчина сделал такие крутые кадры".

Певица Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, похвасталась сексуальными снимками с медового месяца в Италии.