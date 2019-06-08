Алина Гросу показала мужа

Фото: Instagram

Певица Алина Гросу впервые показала лицо своего мужа Александра.

Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram.

"А вот и он! Выбирайте нашу лучшую фотку", - Гросу подписала фото.

О муже Гросу известно мало. Его зовут Александр, он является молодым бизнесменом.

В одном из интервью атристка признавалась, что он никогда не пытался что-то в ней изменить.

"Очень мало в жизни я встречала людей, которые будут не просто говорить: "Вау, моя девушка поет" или "Мою девушку все знают с детства", а искренне поддержат творческого человека. Он был бы рад, если бы я не пела, но он и счастлив, что я пою. Иногда, правда, его бесит, когда кто-то лишний раз на меня посмотрит", - отметила она.

Алина Гросу вышла замуж 1 июня. Свадьбу еще не праздновали.