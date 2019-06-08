 
Ексклюзивы
1/5
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1206
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 3925
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 41277
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 405
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 360
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2043
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3096
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5580
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3654
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
5
7
8
4
16
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир и Падалко закончили учебный год
Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир и Падалко закончили учебный год
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе
Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе
Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых &quot;Людей Икс&quot;
Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых "Людей Икс"
Видео
Все видео
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Седокова снялась обнаженной
Седокова снялась обнаженной
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 1971
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4068
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 423
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1080
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
08 июня 2019
Просмотров: 189
Солідний подарунок
"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber. Її син 6-річний Іван закінчує садок. На ...
суббота, 08 июня 2019 13:10

Алина Гросу показала мужа
5

1 Комментировать

Муж Алины Гросу Александр -молодой бизнесмен.
Фото: Instagram
Муж Алины Гросу Александр -молодой бизнесмен.
Муж Алины Гросу Александр -молодой бизнесмен.
Муж Алины Гросу Александр -молодой бизнесмен.
Муж Алины Гросу Александр -молодой бизнесмен.

Певица Алина Гросу впервые показала лицо своего мужа Александра.

Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram.

"А вот и он! Выбирайте нашу лучшую фотку", - Гросу подписала фото.

О муже Гросу известно мало. Его зовут Александр, он является молодым бизнесменом.

В одном из интервью атристка признавалась, что он никогда не пытался что-то в ней изменить.

"Очень мало в жизни я встречала людей, которые будут не просто говорить: "Вау, моя девушка поет" или "Мою девушку все знают с детства", а искренне поддержат творческого человека. Он был бы рад, если бы я не пела, но он и счастлив, что я пою. Иногда, правда, его бесит, когда кто-то лишний раз на меня посмотрит", - отметила она.

Алина Гросу вышла замуж 1 июня. Свадьбу еще не праздновали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алина Гросу показала мужа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Восстановили судоходство на Днепре

Презентовали пылесос с ручным приводом

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

Самое читаемое
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 45712
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 23834
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 16552
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 13537
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе 2 Просмотров: 12742
Знаменитости
"Маленькая пчелка" Гросу вышла замуж: первые фото
"Маленькая пчелка" Гросу вышла замуж: первые фото Просмотров: 1836
Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир и Падалко закончили учебный год
Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир и Падалко закончили учебный год
7
 Просмотров: 7083
Подружка Розенко мечтает о мужчине-кулинаре
Подружка Розенко мечтает о мужчине-кулинаре Просмотров: 855
Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском
Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском Просмотров: 4059
Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть
Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть Просмотров: 2709
Больше всего комментируют
28
Активисты пикетируют дом Порошенко
3
Отставка Луценко не пройдет - нардеп
2
Убийцам Гандзюк вынесли приговор
2
Конституционный суд ограничил полномочия НАБУ по просьбе Коломойского
2
В Администрации президента пояснили условии снятия экономической блокады с Донбасса
Голосов: 35297
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua