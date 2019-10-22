Алина Гросу показала грудь в пикантной фотосессии

Певица 24-летняя Алина Гросу засветила пышную грудь в пикантной фотосессии.
На фото она позировала в черных брюках и майке с очень глубоким декольте. Свой образ Гросу дополнила белыми туфлями.
"Народ, в каком музыкальном направлении вы хотели бы слышать меня далее? Постараюсь учесть все ваши пожелания", - подписала фото в Instagram.
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Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Гросу. Они засыпали ее негативными комментариями.
"Так испоганить себя пластикой - еще надо постараться, кошмар. Пытается привлечь теперь аудиторию только сиськами. Стыдоба. А замужем же баба", "Фуу, силиконовая кукла. Выставила все на показ, а красота-то искусственная", "Везде сплошные сиськи, ну что за п***ц", - пишут пользователи сети.
Певица Алина Гросу призналась, что очень хочет стать матерью. Когда именно это произойдет, не сообщила.
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