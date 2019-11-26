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вторник, 26 ноября 2019 22:45

Алессандра Амбросио прикрыла голое тело простыней
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Алессандра Амбросио покинула ангелов Victoria's Secret в 2017 году
Фото: Instagram
Алессандра Амбросио покинула ангелов Victoria's Secret в 2017 году
Алессандра Амбросио покинула ангелов Victoria's Secret в 2017 году
Алессандра Амбросио покинула ангелов Victoria's Secret в 2017 году
Алессандра Амбросио покинула ангелов Victoria's Secret в 2017 году

Бразильская модель 38-летняя Алессандра Амбросио поделилась откровенным фото на странице в Instagram. Бывший ангел Victoria's Secret снялась в постели, прикрыв голое тело одной простыней.

Расслабленный образ модель дополнила ночной повязкой на глаза. Одну ногу Алессандры украсила лаконичная цепочка.

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Накануне Амбросио запостила серию фотографий со своего отдыха на Мальдивах. На снимках модель позировала в малиновом бикини, которое продемонстрировало ее идеальные формы.

Переглянути цей допис в Instagram

Morning brunch with a view 😋💫 ☕️🍳🥐🥑 #inslandGal #maldivestyle

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Недавно Алессандра Амбросио развлекла фанатов откровенным образом на Хэллоуин. Звезда выбрала образ вампира. Она нарядилась в черное платье с глубоким декольте и эффектными вырезами по обе стороны от талии.

Daily Mail
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