Алессандра Амбросио прикрыла голое тело простыней

Бразильская модель 38-летняя Алессандра Амбросио поделилась откровенным фото на странице в Instagram. Бывший ангел Victoria's Secret снялась в постели, прикрыв голое тело одной простыней.
Расслабленный образ модель дополнила ночной повязкой на глаза. Одну ногу Алессандры украсила лаконичная цепочка.
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Накануне Амбросио запостила серию фотографий со своего отдыха на Мальдивах. На снимках модель позировала в малиновом бикини, которое продемонстрировало ее идеальные формы.
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Morning brunch with a view 😋💫 ☕️🍳🥐🥑 #inslandGal #maldivestyle
Недавно Алессандра Амбросио развлекла фанатов откровенным образом на Хэллоуин. Звезда выбрала образ вампира. Она нарядилась в черное платье с глубоким декольте и эффектными вырезами по обе стороны от талии.
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