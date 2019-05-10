Алессандра Амбросио поделилась снимками без бюстгальтера

Бразильская модель Аллесандра Амбросио, которая стала первым "ангелом" Victoria's Secret, поделилась в сети сексуальными снимками топлес.
Фотографии сделаны возле бассейна. 38-летняя модель загорала топлес, из элементов одежды на не только золотистые плавки и аксессуары.
Подписчики засыпали Амбросио комплиментами.
"Это слишком прекрасно", "Не верю, что такой красотке почти 40", "Очень аппетитная", - пишут они.
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Алессандра Амбросио отдыхала Бразилии с детьми. Она меняла купальники, развлекалась с подругой и пила коктейли на берегу Атлантического океана.
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