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пятница, 10 мая 2019 10:50

Алессандра Амбросио поделилась снимками без бюстгальтера

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Алессандра Амбросио поделилась снимками без бюстгальтера

Бразильская модель Аллесандра Амбросио, которая стала первым "ангелом" Victoria's Secret, поделилась в сети сексуальными снимками топлес.

Фотографии сделаны возле бассейна. 38-летняя модель загорала топлес, из элементов одежды на не только золотистые плавки и аксессуары.

Подписчики засыпали Амбросио комплиментами.
"Это слишком прекрасно", "Не верю, что такой красотке почти 40", "Очень аппетитная", - пишут они.

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Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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Алессандра Амбросио отдыхала Бразилии с детьми. Она меняла купальники, развлекалась с подругой и пила коктейли на берегу Атлантического океана.

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Дата
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