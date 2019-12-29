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воскресенье, 29 декабря 2019 01:42

Актриса Зои Кравиц оголилась в честь импичмента Трампа
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Зои Кравиц известна украинскому зрителю по фильму "Дивергент"
Фото: Instagram
Зои Кравиц известна украинскому зрителю по фильму "Дивергент"
Зои Кравиц известна украинскому зрителю по фильму "Дивергент"
Зои и ее отец музыкант Ленни Кравиц

Голливудская актриса 31-летняя Зои Кравиц опубликовала откровенное фото на странице в Instagram. Звезда сериала "Большая маленькая ложь" позировала обнаженной с персиком во рту.

"Съешь это, 45", - подписала снимок Кравиц. Так актриса обратилась к 45-му президенту США Дональду Трампу после новостей о его импичменте.

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На фото Зои прикрыла гудь руками, продемонстрировав татуировки, которых больше десятка на руках. Образ дополнил легкий нюдовий макияж и распущенные волосы.

В этом году Кравиц была занята съемками сериала канала Hulu "High Fidelity" ( "Высокая верность"), что является адаптацией романа Ника Хорнби. В 2000 году мать Зои Лиза Боне снялась в фильме по мотивам этого же произведения.

Российская модель Ирина Шейк показала идеальную фигуру на новой откровенной фотографии. Ее опубликовала в Instagram. Модель позирует обнаженной на пляже. Интимные части тела прикрыла руками.

Daily Mail
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