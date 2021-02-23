Актриса поменяла "Оскар" на вибратор

Американская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила вибратор. Имеет бренд интимных товаров Goop.

Поделилась своим снимком с 71-й церемонии вручения "Оскара" 1999-го. Вместо статуэтки дорисовывала вибратор. Стоит $95.

"Я тоже умею делать мемы", - подписала фото актриса.

Ранее выпустила свечу с ароматом женских половых органов и БДСМ-товары.

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Звезда "Гарри Поттера" и "Короны" Хелена Бонэм Картер посоветовала пользоваться вибратором на карантине.

"Ничего не делайте. Когда мир сходит с ума, когда вы в шоке от чего-то, это время, когда не нужно что-то делать, двигаться. Забудьте о прогрессе. Просто будьте. Старайтесь пить чай днем ​​и больше ничего амбициозного. Купите вибратор и тяжелое большое одеяло для объятий", - сказала актриса.