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вторник, 23 февраля 2021 16:12

Актриса поменяла "Оскар" на вибратор

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Американская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила вибратор. Имеет бренд интимных товаров Goop.

Поделилась своим снимком с 71-й церемонии вручения "Оскара" 1999-го. Вместо статуэтки дорисовывала вибратор. Стоит $95.

"Я тоже умею делать мемы", - подписала фото актриса.

Ранее выпустила свечу с ароматом женских половых органов и БДСМ-товары.

Автор: Instagram
  Американская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила собственный вибратор. Проиллюстрировала это снимком с церемонии вручения "Оскара" в 1999 году, заменив статуэтку на вибратор.
Американская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила собственный вибратор. Проиллюстрировала это снимком с церемонии вручения "Оскара" в 1999 году, заменив статуэтку на вибратор.

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Звезда "Гарри Поттера" и "Короны" Хелена Бонэм Картер посоветовала пользоваться вибратором на карантине.

"Ничего не делайте. Когда мир сходит с ума, когда вы в шоке от чего-то, это время, когда не нужно что-то делать, двигаться. Забудьте о прогрессе. Просто будьте. Старайтесь пить чай днем ​​и больше ничего амбициозного. Купите вибратор и тяжелое большое одеяло для объятий", - сказала актриса.

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