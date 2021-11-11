Актриса "Квартала" припомнила, как выпала из автомобиля

Ирина Гатун поделилась, как выпала из автомобиля. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Юморист и актриса "Женского квартала" Ирина Гатун поделилась историей с детства.

Женщина родом из города Нежин Черниговской области. Однажды отец приобрел "Жигули" темно-синего цвета. Она вспомнила, как вышла из этого автомобиля на ходу. Рассказала об этом в одном из выпусков проекта "Кто сверху" на "Новом канале".

"Такая надежная машина, что для того, чтобы ее закрыть, надо семь раз хлопнуть дверью. Как-то ехали с дачи и не смогли закрыться, так что всю дорогу ехали с братом и держали эту дверь", - вспомнила Гатун.

А однажды им только показалось, что дверь плотно закрыта.

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"На повороте она открылась. Я сидела с краю, поэтому мгновенно "вышла" из автомобиля. К счастью, была маленькая скорость и грунтовая дорога с травой на обочине. Но такой опыт у меня есть", - добавила актриса.

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