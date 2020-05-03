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воскресенье, 03 мая 2020 16:34

Актер "Игры престолов" поднял 500-килограммовую штангу и стал рекордсменом

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Актер &quot;Игры престолов&quot; поднял 500-килограммовую штангу и стал рекордсменом
"Гора" поднял "500-килограммовую штангу. Фото: скрин с видео

Исландский пауэрлифтер Гафтор Бйорнссон поднял штангу весом 501 килограмм и этим установил рекорд в становой тяге.

Рекорд устанавливал в собственном спортзале из-за угрозы распространения коронавируса. Видео опубликовал канал Rogue Fitness в YouTube.

31-летний Бйорнссон является победителем соревнований "Самый сильный человек в мире" в 2018 году. Также он пять раз выигрывал турнир "Самый сильный человек в Европе". Кроме того, они трижды подряд становился победителем Arnold Classic в категории сильнейших "стронгменов". В 2015 году исландец побил тысячелетний рекорд, протянув на пять шагов 10-метровую бревно весом в 650-килограммов.

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С 2014 года Бйорнссон снимается в кино. Самая известная роль - персонаж Григор "Гора" Клиган из сериала "Игра престолов". В 2017 году он также снялся вместе с Жан-Клодом ван Даммом в фильме "Кикбоксер: Возмездие".

Норвежский актер 41-летний Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в "Игре престолов", заболел коронавирусом. Он снимался во 2-м сезоне сериала "Ведьмак", который сейчас приостановили.

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