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пятница, 15 января 2021 18:48

Актер фильма "Гарри Поттер" уходит из кино

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Актер фильма &quot;Гарри Поттер&quot; уходит из кино
Актер заверил, что все равно любит работу на телевидении. Фото: pinterest.com

Известный актер Руперт Гринт решил покинуть актерскую карьеру.

Причиной стало рождение маленькой дочери, сообщает Daily Mail.

По его словам, он не чувствовал себя комфортно знаменитым, поэтому решил найти другую работу.

"Я всегда думал о том, чтобы уйти от актерского мастерства. То, что я стал отцом, усилило эти чувства. Не поймите меня неправильно, я люблю работать над сериалом "Слуга" и чувствую себя комфортно на телевидении. Но "Поттер" появился в столь юном возрасте, что мне было трудно иметь дело со славой", - поделился актер.

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48-летняя актриса Гвинет Пэлтроу больше не будет сниматься в кино. Звезда активно развивает собственный бренд Goop.

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