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среда, 22 января 2020 13:06

Агента Смита не взяли сниматься в новой "Матрице"

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Агента Смита не взяли сниматься в новой &quot;Матрице&quot;
Актер получил сразу два предложения - сыграть в театральной постановке "Визит в Лондоне" и в продолжении "Матрицы". Фото: Википедия

Австралийский актер Хьюго Уивинг, сыгравший агента Смита в трех частях фильма "Матрица", не будет сниматься в продолжении.

Актер получил сразу два предложения - сыграть в театральной постановке "Визит в Лондоне" и в продолжении "Матрицы", пишет НВ.

"У меня было предложение играть в " Визите", а затем предложение пришло от "Матрицы", поэтому я знал, что ее будут снимать, но у меня не было дат. Я думал, что мог бы успеть принять участие в двух", - пояснил Уивинг.

Актер ждал уточнения сроков проекта и не соглашался на роль в "Визите".

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"Я был на связи с Ланой Вачовски, но в конце концов она решила, что даты не согласуются. Мы перебирали даты, а потом она якобы передумала. Они решили двигаться вперед без меня", - сказал он.

Режиссером продолжения "Матрицы" станет одна из режиссеров предыдущих частей - Лана Вачовски. К своим ролям вернутся Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).

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