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среда, 23 февраля 2022 13:40

"Аферист из Tinder" заявил, что стал жертвой "охоты на ведьм" и показал избранницу из Харькова
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Израильтянин 31-летний Шимон Хают, о котором мир узнал после выпуска документального фильма Netflix "Аферист из Tinder", заявил, что история о том, как он якобы выманивал деньги у женщин - неправда.

Молодой человек заявил, что стал жертвой "охоты на ведьм" в интервью Inside Edition, пишет The Daily Mail.

"Они представили это как документалку, но на самом деле это полностью выдуманный фильм. Я - самый большой джентльмен в мире", - заверил Хают.

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В интервью он появился с избранницей, бывшей харьковчанкой 24-летней Кейт Конлин. Бывшая фамилия любимой Хаюта - Корякина, сообщает Wikibiography.in.

В интервью Хают появился с избранницей Кейт Конлин
Фото: Скриншот с видео Inside Edition
Шимон Хают
Кейт Конлин
Кейт Конлин
Кейт Конлин

"Боже мой, кто-то способен выстроить такую ​​фальшивую историю", - возмутилась она.

Хают убеждает, что никогда не выдавал себя за сына миллиардера, не обманывал женщин и не угрожал.

"Я - не этот монстр, которого все придумали. Я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в Tinder", - подчеркнул мужчина.

Героинями "Аферист из Tinder" стали Сесиль Фелльхой, Пернилла Сёхольм и Айлин Шарлотт. Женщины рассказали свои истории отношений с Хаютом, представлявшимся как Саймон Леваев. Молодой человек поражал новых знакомых своим роскошным стилем жизни и красивыми романтическими жестами. Впоследствии инсценируя, будто его жизни угрожает опасность, брал у подруг большие суммы денег взаймы. Чтобы "спасти" Хаюта, женщины брали кредиты в банках.

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