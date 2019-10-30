"Я влюблена" - Могилевская впервые рассказала об избраннике

Наталья Могилевская рассказала о любимом мужчине. Фото: @nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская держит свою личную жизнь в секрете.

Нарушить молчание звезда решилась в программе "Слава +" на YouTube.

По словам певицы, она ждет пока отношения с любимым станут крепче.

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"Не могу сказать его имя, потому что сразу станет ясно, кто он и какова его профессия", - прокомментировала звезда

Могилевская не любит афишировать свои отношения.

"Я влюблена. Мне нечего пока сказать. Во-первых, счастье любит тишину. Во-вторых, отношения должны вызреть. Когда мы только знакомимся, нам многое кажется, но жизнь потом все ставит на свои места. Поэтому, я бы подождала", - сказала Наталья.

По словам Могилевской, у нее сложный характер, но ее любимый говорит, что она умеет быть нежной.

"Мой мужчина мне говорит: "Мне никто никогда не говорил таких жестких слов, как ты, даже мой ближайший друг - он не решился. Но и столько нежности я никогда в жизни не испытывал. И ни одна женщина такого мне не говорила и так мной не увлекалась", - подчеркнула Могилевская.

Украинская певица Наталья Могилевская поразила подписчиков видео, на котором засветила упругие ягодицы. Ролик 43-летняя знаменитость сняла на отдыхе в Египте.