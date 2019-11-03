"Я устала. Лежу на диване" - Пугачева отказалась выходить на бис

Во время концерта в Минске Алла Пугачева пообещала не выходить на сцену до своего 80-летнего юбилея. Фото: НТВ

Российская певица Алла Пугачева отказалась выходить на бис после концерта в белорусском Минске. Она заявила, что очень устала.

Соответствующее видео разместили в социальной сети Instagram.

После того, как зал начал звать Пугачеву на бис, она из-за кулис сообщила, что устала.

"Не кричите, я больше не выйду. Я лежу на диване. Мне сейчас принесут чая", - сказала певица.

Во время концерта Пугачева пообещала не выходить на сцену к 80-летнему юбилею.

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"Я согласилась приехать в Минск из-за особого отношения к Беларуси, откуда родом многие мои родственники. Этот концерт стал непредсказуемым. Пригласили, я решила, что приеду, а больше - никуда. Если и выступлю в следующий раз, то только в 80 лет ", - сказала она.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Перед этим в концертном зале "Крокус Сити Холл" российские звезды устроили концерт "Сюрприз для Аллы". Она на него не прийшла.