"Я убью тебя" - Селена Гомес получила угрозу от жены Бибера из-за новых треков

Американская певица Селена Гомес после долгого перерыва за 2 дня выпустила 2 сингла, которые посвятила бывшему возлюбленному Джастину Биберу.

Клипы появились на официальном YouTube-канале звезды.

Ранее вышел черно-белый ролик на песню Lose You To Love Me, а через день опубликовали видео на трек Look At Her Now.

"Я была так взволнована, чтобы выпустить две песни подряд и удивить своих поклонников. Это напоминание о том, что вы можете расти независимо от того, какие вызовы преподносит жизнь", - прокомментировала Селена.

В клипе на песню Lose You To Love Me Гомез намекнула на отношения c Джастином Бибером, роман с которым длился много лет.

После появления в YouTube клипов Селены, молодая супруга артиста Хейли Бибер опубликовала в Instagram скриншот своего аудиоплеера с песней I'll Kill You ("Я убью тебя") Саммер Уолкер.

Подписчики сразу отреагировали на название музыкальной композиции и решили, что это угроза Селене из-за ее новых треков.

Селена Гомес и Джастин Бибер начали встречаться в 2010 году. Тогда их роман длился 3 года, в течение которых они несколько раз сходились и расходились. Пара возобновила отношения только через 4 года. Инициатором разрыва стала Селена. Певица не выдержала повышенного внимания СМИ к ее личной жизни и решила отдохнуть и от работы, и от отношений. Через несколько месяцев после повторного разрыва Бибер закрутил роман с Хейли Болдуин, на которой недавно женился.