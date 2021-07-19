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понедельник, 19 июля 2021 10:34

"Я не принимала собственное тело": как знаменитости относятся к бодипозитиву
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Невестка третьего президента Виктора Ющенко, Елена Ющенко поделилась с подписчиков в Instagram своими соображениями насчет бодипозитива. При этом женщина опубликовала фотографию, на которой позирует в бикини.

Автор: Instagram.com/olena_yushchenko
  Елена Ющенко считает бодипозитив обманом
Елена Ющенко считает бодипозитив обманом

"Не могу сказать, что я против людей с лишним весом, но я против этой странной волны бодипозитива. Вы нам что хотите уже прививать, что ожирение - это норма? Нет, это не норма. Во-первых, это последствия для организма, во вторых, никто с лишним весом не будет чувствовать себя легко и комфортно, и не надо обманывать людей ", - написала Елена.

Жена Андрея Ющенко считает, что бодипозитив - это обман.

"Отечность, одышка и лень - вот что получите от своего бодипозитива. А вот от занятий спортом и отказа хотя бы иногда от сахара и вредных продуктов вы получите пользу и для души, и для вашего прекрасного тела", - добавила Ющенко.

Как другие знаменитости относятся к бодипозитиву и как принимают собственное тело, читайте в материале Gazeta.ua.

Фронтвумен группы Kazka Александра Зарецкая признавалась, что ее путь к бодипозитиву был непростым, но сейчас она может открыто говорить на тему веса и не стесняется демонстрировать пышные формы.

"Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла - другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор - сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как есть, и пытаться усовершенствовать свои формы", - поделилась Александра.

Исполнительница уже стала примером для многих девушек, как любить себя.

Автор: Instagram.com/kazka.band
  Фронтвумен группы Kazka Александра Зарецкая признавалась, что ее путь к бодипозитиву был непростым
Фронтвумен группы Kazka Александра Зарецкая признавалась, что ее путь к бодипозитиву был непростым

Певица Настя Каменских не всегда принимала собственное тело. Чувствовала давление общества, когда "не вписывалась" в параметры других. Теперь Каменских считает, что комплексы не дают многим женщинам стать счастливыми.

"Что касается бодипозитива, то я не могу сказать, что не принимала тела людей, которые меня окружают. Я не принимала собственное тело. И часто чувствовала давление общества, и сейчас оно есть. Поэтому я прекрасно понимаю, как девушки чувствуют себя, когда "не вписываются" в параметры других", - сказала исполнительница.

Настя не скрывает, что склонна к полноте, но работает над собственным телом. Других женщин Каменских призывает развиваться и одновременно принимать себя.

Автор: instagram.com/kamenskux
  Певица Настя Каменских не скрывает, что склонна к полноте, но работает над собственным телом
Певица Настя Каменских не скрывает, что склонна к полноте, но работает над собственным телом

Пышнотелая хип-хоп исполнительница Lizzo пропагандирует бодипозитив. Однако этой зимой американская звезда взялась за очистку организма. Певица подчеркнула, что не собиралась худеть, а стремилась улучшить состояние здоровья.

Автор: instagram.com/lizzobeeating
  Хип-хоп исполнительница Lizzo пропагандирует бодипозитив
Хип-хоп исполнительница Lizzo пропагандирует бодипозитив

Американская plus size модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру. Модель часто показывает несовершенства на теле и замечает, что этого не нужно стыдиться.

Автор: instagram.com/ashleygraham
  Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать пышную фигуру
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать пышную фигуру

Рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, доказывает, что любить себя можно с любыми формами. В последнее время она удивляет экстравагантными пародиями на звезд в Instagram и к своему весу относится с юмором. В то же время артистка занимается спортом и вдохновляет на это поклонников.

Автор: instagram.com/alyona.alyona.official
  Рэп-исполнительница Alyona Alyona доказывает, что любить себя можно с любыми формами
Рэп-исполнительница Alyona Alyona доказывает, что любить себя можно с любыми формами

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что долго шла к принятию собственного тела. Она страдает витилиго, из-за чего стеснялась себя и не хотела показываться в купальнике.

Автор: Instagram.com/reginatodorenko
  Телеведущая Регина Тодоренко благодаря бодипозитиву начала принимать собственное тело
Телеведущая Регина Тодоренко благодаря бодипозитиву начала принимать собственное тело

"Когда-то стеснялась своего тела через скромную грудь, пигментацию на теле, неправильный прикус. Особенно в программах "Орел и решка" выходы в купальнике были для меня невыносимыми. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты - мне так казалось", - вспомнила Регина в Instagram.

Движение бодипозитива подтолкнуло Регину на любовь к себе. Для ведущей это не только принятие себя такой, как есть, но и уход за телом, забота, употребление полезной пищи и духовное развитие.

"Когда в голове порядок, тело здоровое и совсем не требует оценки и сравнения с общепринятыми стандартами", - отметила Тодоренко.

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Если перед сном использовать светодиодные лампы и электронные гаджеты, это может помешать похудению. Во время эксперимента на 10 мужчин влияли светоизлучающие, органические или тусклые диоды. Их включали за 4 ч. до сна, по словам ученых. И эти люди меньше сжигали жира ночью.

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