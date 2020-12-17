"Я мечтала ее пофотографировать". Как зародилась дружба Сони Плакидюк и Даши Астафьевой

Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала о своих отношениях с секс-символом украинского шоу-бизнеса Дашей Астафьевой.

Эксперт "Супер Топ-модели по-украински" и певица тесно дружат: вместе отмечают праздники, ездят на отдых. В Instagram Сони можно чаще увидеть фото обнаженной Даши, чем ее кота Бонбона. А родилась эта дружба во время их совместной работы.

"Наши отношения с Дашей — история на отдельное интервью. Если вкратце, то я пристально следила за ней еще до ее участия в группе Nikita — она была любимой моделью Лены Визерской (Kassandra). Я мечтала ее поснимать. А Даша, как оказалось позже, тоже очень хотела у меня сняться. Поэтому когда менеджер из Mamamusic позвонила с предложением сделать афиши для нового состава группы, я уже собирала чемодан с камерой. Помню, приехала на примерку костюмов, а Дашка бросилась ко мне обниматься так, будто мы знакомы всю жизнь", — призналась Соня в интервью журналу "Теленеделя".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Астафьева — не единственная певица, с которой подружилась эксперт модельного реалити "Нового каналу". Со всеми своими моделями, среди которых Настя Каменских, Оля Полякова, Тина Кароль, фотограф легко находит общий язык.

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"Я каждую модель люблю по-своему, и с каждой мне легко. В этом и главный интерес — вы не найдете 2 одинаковых артистов. В каждом есть неповторимый цимес, который проявляется во всем: в манерах, линиях, энергетике. Моя работа — показать и подать этот цимес любя. Иначе ничего не получится. Во всяком случае, ничего интересного", - уверена Плакидюк.

Эксперт модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась главным секретом удачного фото. Эти советы помогут сделать хороший снимок у елки, пишет журнал "Добрые советы".