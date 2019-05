"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома

"Я ненавижу слово "селебрити", – говорит 51-летний датский фотограф Марк Хом. – Оно такое негативное и перегруженное. Я предпочитаю "личности мира"".

Марк Хом – самый известный фотограф в мире моды и один из лучших мастеров фотографии, когда-либо снимавших знаменитостей. За последние 25 лет перед его объективом побывали самые известные деятели культуры и искусства, актёры и спортсмены, певцы и кинорежиссёры, супермодели и монархи. Именно портреты знаменитостей больше всего прославили датского фотографа.

"Фотокамера – это невероятное оружие. Это как ружье, направленное прямо в лицо", – говорит Марк Хом. Он считает, что его фотографии оживляет его способность устанавливать контакт и развивать близкие отношения с теми, кого он фотографирует. Лишь тогда человек чувствует себя перед объективом достаточно комфортно, чтобы в полной мере вовлечься в процесс съемки.

"Вы не можете сделать отличную фотографию, если люди вам не доверяют. Если у вас нет элементарного уважения друг к другу, это всё равно, что биться головой о стену".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии

Марк Хом переехал из Копенгагена в Нью-Йорк в 1989 году, после окончания Датской академии искусств. После 18 месяцев совместной работы с признанными фотографами Нью-Йорка Хому выпал шанс снять фотокнигу для Венского балета. Следующие шесть месяцев фотограф провел в Вене, снимая артистов и режиссеров и в итоге подготовил сборник из 80 фантастических снимков. Вернувшись в Нью-Йорк, Марк подписал контракт с Harper's Bazaar. Это стало крутым поворотом в карьере Хома, который быстро заработал популярность в fashion-индустрии. Его работы печатались в British Vogue, Men's Vogue, The Face, The New Yorker, Esquire и The New York Times.