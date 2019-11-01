89-летний Григорий Чапкис рассказал о молодой любимой

В восьмом эфире "Танцев со звездами" Григорий Чапкис вышел на паркет. Фото: Facebook

Хореограф 89-летний Григорий Чапкис впервые рассказал о молодой возлюбленной. С 38-летней женщиной танцовщик не имеет официального брака, но пара живет вместе.

Всего Григорий Николаевич был женат трижды.

"Это в двух словах не скажешь, это отдельный роман. Но первый роман – царство "ней небесное". Вторая жена - мы разошлись через обычную причину, это бывает у каждого. Она хочет жить в Америке, а я хочу в Украине. Она сейчас живет в Америке - там мой сын. Он сделал большую карьеру, а я в Киеве. С третьей женой мы прожили 24 года. И когда она ушла на пенсию - мы разошлись", - рассказал хореограф в программе "Жизнь известных людей".

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Вместе со своими двумя детьми и внуками Чапкис основал танцевальный бренд - "Чапкис-денс". Старшая дочь Лилия руководит балетной школой в Италии, а сын Грегор - в Сан-Франциско. Внучка Анна стала итальянской кинозвездой и моделью, а младшая Виктория имеет свою школу танцев.

Григорий Чапкис вместе с сыном Грегором и внучкой Лилией. Фото: Facebook

Молодую любимую Чапкис называет стимулом его жизни.

"Нужно за кем-то ухаживать, нужно кому-то делать сюрпризы, нужно кому-то высказать. Я не могу сказать - что это моя жена и у нас с ней штамп. Мы живем, но она еще не "созрела". Она меня принимает таким, какой я есть. Ей - 38, а мне 90, - поделился танцовщик. - Если я вижу напряженную обстановку - я говорю, это мой администратор, это мой коллега, это моя любимая женщина - в зависимости в какой компании. Я не рекламирую. Когда хочу себе сделать комплимент, говорю - познакомьтесь с моей женой".

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