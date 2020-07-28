766 млн грн в год: звезды раскрыли свои доходы для налоговой

Представители украинского шоу-бизнеса задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на сумму почти 766 млн грн. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.
За прошлый год звезды заплатили более 56 млн грн налога на доходы физических лиц, а также 7 млн грн военного сбора.
Рекордсменами по суммам декларирования стали:
1) Телеведущая - 261,6 млн грн;
2) Футболист - 24,5 млн грн;
3) Певец - 15,3 млн грн.
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"Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах", - подчеркивают в пресс-службе налоговой.
В этом году правительство планирует повысить размер минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Бюджет 2021-го разрабатывают с учетом минималки в размере 6-6,5 тыс. грн.
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