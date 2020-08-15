66-летняя Любовь Успенская стала мамой

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 423
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2007
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1737
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 513
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1476
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18873
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
11
6
8
5
8
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Обольстительная миллиардерша позировала с обнаженной грудью
Обольстительная миллиардерша позировала с обнаженной грудью
Лобода показала фигуру в мини-бикини
Лобода показала фигуру в мини-бикини
Израильская модель поразила сексуальным и откровенным образом
Израильская модель поразила сексуальным и откровенным образом
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Видео
Все видео
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Лидер группы Brutto впервые отреагировал на протесты в Беларуси
Лидер группы Brutto впервые отреагировал на протесты в Беларуси
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
Sysuev представляет песню с американским рэпером Kayola
Sysuev представляет песню с американским рэпером Kayola
Антонио Бандерас отмечает день рождения с коронавирусом
Антонио Бандерас отмечает день рождения с коронавирусом
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1602
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1764
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 387
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
суббота, 15 августа 2020 23:46

66-летняя Любовь Успенская стала мамой

  Комментировать
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
Российская певица Любовь Успенская усыновила мальчика. ФОТО: Instagram

66-летняя российская исполнительница Любовь Успенская недавно усыновила мальчика. Об этом она написала на своей странице в Instagram и поделилась видео, где заснята ее первая встреча с сыном.

"Друзья мои, у меня сегодня счастливый день. И никто и ничто не может меня расстроить. Я мечтала о сыне, мечтала о детский смех, о детском шуме и крик в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент", - написала Успенская в своем блоге.

Большинство подписчиков поддержали артистку. Но были и те, что раскритиковали поступок Успенской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 55-летняя Ассия Ахат продемонстрировала подтянутое тело

В Любови Успенской есть 30-летняя дочь Татьяна. Но отношения Успенской с дочерью испортились.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «66-летняя Любовь Успенская стала мамой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 59807
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 44795
Кличко вызвал на бой Маскаева
Кличко вызвал на бой Маскаева
 Просмотров: 14616
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 11979
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 7785
Знаменитости
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
 1 Просмотров: 1368
Даша Астафьева опубликовала фото с голой грудью
Даша Астафьева опубликовала фото с голой грудью Просмотров: 2016
В звездной четы украинских музыкантов - пополнение
В звездной четы украинских музыкантов - пополнение Просмотров: 3573
"Женщине-кошке" сегодня 54. 5 лучших ролей Хэлли Берри
"Женщине-кошке" сегодня 54. 5 лучших ролей Хэлли Берри Просмотров: 585
Бобул отреагировал на критику своего безграмотного поста
Бобул отреагировал на критику своего безграмотного поста Просмотров: 4266
Больше всего комментируют
4
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
3
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
Голосов: 41186
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua