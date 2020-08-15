66-летняя Любовь Успенская стала мамой

Российская певица Любовь Успенская усыновила мальчика. ФОТО: Instagram

66-летняя российская исполнительница Любовь Успенская недавно усыновила мальчика. Об этом она написала на своей странице в Instagram и поделилась видео, где заснята ее первая встреча с сыном.

"Друзья мои, у меня сегодня счастливый день. И никто и ничто не может меня расстроить. Я мечтала о сыне, мечтала о детский смех, о детском шуме и крик в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент", - написала Успенская в своем блоге.

Большинство подписчиков поддержали артистку. Но были и те, что раскритиковали поступок Успенской.

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В Любови Успенской есть 30-летняя дочь Татьяна. Но отношения Успенской с дочерью испортились.