61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье

Американская актриса 61-летняя Шэрон Стоун удивила сеть сексуальным танцем в белье.
Ролик с откровенной фотосессии знаменитость опубликовала в Instagram.
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Съемки проходили в лофте. Актрису одели в черное белье, рубашку в тон и лаковые сапоги.
Пользователи сети начали активно комментировать пост селебрити:
"Самая сексуальная женщина в мире", "я в 20 не выглядит так сексуально, как Шэрон в 60", "шикарная женщина".
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Недавно 61-летняя Шэрон Стоун снялась топлес для португальского Vogue.
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