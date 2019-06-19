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среда, 19 июня 2019 12:18

61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье

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61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
Шэрон Стоун удивила танцем на съёмках. Фото: tolkopozitiv.ru

Американская актриса 61-летняя Шэрон Стоун удивила сеть сексуальным танцем в белье.

Ролик с откровенной фотосессии знаменитость опубликовала в Instagram.

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Съемки проходили в лофте. Актрису одели в черное белье, рубашку в тон и лаковые сапоги.

Пользователи сети начали активно комментировать пост селебрити:
"Самая сексуальная женщина в мире", "я в 20 не выглядит так сексуально, как Шэрон в 60", "шикарная женщина".

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Недавно 61-летняя Шэрон Стоун снялась топлес для португальского Vogue.

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Дата
19
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