61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье

Шэрон Стоун удивила танцем на съёмках. Фото: tolkopozitiv.ru

Американская актриса 61-летняя Шэрон Стоун удивила сеть сексуальным танцем в белье.

Ролик с откровенной фотосессии знаменитость опубликовала в Instagram.

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Съемки проходили в лофте. Актрису одели в черное белье, рубашку в тон и лаковые сапоги.

Пользователи сети начали активно комментировать пост селебрити:

"Самая сексуальная женщина в мире", "я в 20 не выглядит так сексуально, как Шэрон в 60", "шикарная женщина".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 17 Июн 2019 в 5:42 PDT