61-летняя Шэрон Стоун без бюстгальтера позировала для глянца

Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун снялась для обложки испанского Harper`s Bazaar.
Снимками со съемки звезда поделилась в Instagram.
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Со Стоун работал испанский фотограф, который творит под псевдонимом JuanKr.
В стильной фотосессии Шэрон примерила образы из новых коллекций Gucci, Dior и Stella McCartney.
На некоторых кадрах Стоун появилась без нижнего белья.
Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун опубликовала кадры из фотосессии для осеннего выпуска популярного американского журнала Allure.
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