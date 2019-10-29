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вторник, 29 октября 2019 17:37

61-летняя Шэрон Стоун без бюстгальтера позировала для глянца
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Шэрон Стоун украсила обложку журнала Harper's Bazaar.
Фото: www.fashiongonerogue.com
Шэрон Стоун украсила обложку журнала Harper's Bazaar.
Шэрон Стоун украсила обложку журнала Harper's Bazaar.
Шэрон Стоун украсила обложку журнала Harper's Bazaar.
Шэрон Стоун украсила обложку журнала Harper's Bazaar.

Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун снялась для обложки испанского Harper`s Bazaar.

Снимками со съемки звезда поделилась в Instagram.

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Со Стоун работал испанский фотограф, который творит под псевдонимом JuanKr.

В стильной фотосессии Шэрон примерила образы из новых коллекций Gucci, Dior и Stella McCartney.

На некоторых кадрах Стоун появилась без нижнего белья.

Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун опубликовала кадры из фотосессии для осеннего выпуска популярного американского журнала Allure.

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