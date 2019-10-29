61-летняя Шэрон Стоун без бюстгальтера позировала для глянца

Фото: www.fashiongonerogue.com

Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун снялась для обложки испанского Harper`s Bazaar.

Снимками со съемки звезда поделилась в Instagram.

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Со Стоун работал испанский фотограф, который творит под псевдонимом JuanKr.

В стильной фотосессии Шэрон примерила образы из новых коллекций Gucci, Dior и Stella McCartney.

На некоторых кадрах Стоун появилась без нижнего белья.

Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун опубликовала кадры из фотосессии для осеннего выпуска популярного американского журнала Allure.