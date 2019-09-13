56-летняя Деми Мур разделась догола для глянца

Фото: www.harpersbazaar.com

Голливудская актриса 56-летняя Деми Мур полностью разделась для сентябрьского выпуска журнала Harpers Bazaar.

Снимки знаменитости появились на официальном сайте глянца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деми Мур надела вышиванку с глубоким декольте от украинского дизайнера за 44 тыс. грн

На обложке Мур появилась полностью обнаженной. Из элементов одежды на звезде был только шляпку.

Для издания Деми дала откровенное интервью, в котором поделилась подробностями новой автобиографической книги.

По словам Мур, материнство стало основой его жизни. У звезды 3 дочери - 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 25-летняя Талула.

"Мои дочери дали мне возможность изменить паттерн поведения, который из поколения в поколение повторялся в нашей семье. Я смогла разорвать порочный круг. Материнство - мое единственное и неоспоримое достижение в жизни. Это то, что я могу назвать своим назначением. И я его точно выполнила ", - поделилась Мур.

Недавно Деми Мур решила стать писательницей и готовит к выходу мемуары. О выходе книги сообщила издатель Дженнифер Барт.