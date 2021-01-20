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среда, 20 января 2021 08:49

54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
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Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек в очередной раз порадовала своих поклонников снимками с отдыха, на которых засветила потрясающие формы.

Звезда позирует сидя в воде и на песке в черном мини-бикини, демонстрируя пышный бюст и тонкую талию.

"Нам нужно сохранять спокойствие", - подписала фото актриса в Instagram.

Голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз порадовала своих поклонников снимками с отдыха
Фото: instagram.com/salmahayek
Голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз порадовала своих поклонников снимками с отдыха
Голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз порадовала своих поклонников снимками с отдыха
Голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз порадовала своих поклонников снимками с отдыха
Голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз порадовала своих поклонников снимками с отдыха

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Поклонники звезды засыпали ее комплиментами.

"Самая совершенная женщина в мире!", "Все еще идеальная женщина!", "Тело моей мечты!", - пишут поклонники.

Сальма Хайек имеет хорошую наследственность. Именно ей обязана за такую ​​хорошую форму. Уважает спорт, правильное питание, сон, качественную косметику и позитивный настрой.

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